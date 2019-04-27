ناصيف زيتون يشعل أولى حفلات مهرجان الربيع بطابا هايتس.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أحيا المطرب السوري ناصيف زيتون أولي الحفلات في طابا وذلك ضمن فاعليات مهرجان ليالي الربيع.

ناصيف قدم علي المسرح عدد من الأغنيات التي لاقت تفاعل كبير من جمهور الحفل، الذي يضم عدد كبير من الجاليات العربية، بالإضافة الي جمهوره من المصريين، وذلك بمصاحبة الفرقة الموسيقية التي يقودها المايسترو جاك حداد.

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وقدم زيتون أغنيات: “شو حلو، و ونامي ع صدري، ومش عم تظبط معي، وقدها وقدود، وأبني علي كلمة لأبو وديع جورج وسوف”، وغيرها من الأغنيات التي طلبها منه الجمهور ولبي هو طلبهم وغناها، وقدم حفل افتتاح المهرجان الإعلامي علي الكشوطي وهبة عزت.

ويشرف على تنظيم هذا المهرجان ممثل المالك والمدير التنفيذي لمجموعة طابا هايتس مدير المهرجان “عماد الطرابيشي”، الشخصية الرائدة في السياحة والذي ساهم في وضع طابا هايتس من جديد على الخارطة العالمية، حيث تصدر قائمة اكثر الشخصيات تأثيرا على مداخيل السياحة على مستوى جنوب سيناء وبالأخص مدينة طابا بمصر والعالم العربي والتي استقطبت افواجا من السياح العرب والأجانب.

ويشارك في أحياء ليالي مهرجان ليالي الربيع في طابا فريق شارموفرز حيث يقدم حفلا غنائيا بمشاركة فريق أوتوستراد، ومن تنظيم شركة ستار سيستم للمنظم هاني حسن.