ياسر جلال يحتفل بعيد ميلاده في كواليس «لمس أكتاف».. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل الفنان المصري ياسر جلال بعيد ميلاده في كواليس مسلسله الجديد “لمس أكتاف”، والذي من المقرر عرضه في شهر رمضان القادم.

وحضر الاحتفال كل من الفنان فتحي عبدالوهاب، والفنانة حنان مطاوع، بالإضافة إلى عدد كبير من صناع العمل خلف الكاميرا.

صناع المسلسل أحضروا لياسر قالب تورتة كبير حمل صورته، وقاموا جميعا بغناء أغاني عيد الميلاد، وتشاركوا في تقطيع التورتة.

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والفنان المصري ياسر جلال من مواليد إبريل عام 1969، أي أنه أتم عامه الـ 50 هذا العام.

ومسلسل “لمس أكتاف”، المقرر عرضه في رمضان 2019 وهو من إنتاج شركة سينرجي، وتأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي، وبطولة ياسر جلال، وفتحي عبدالوهاب، وحنان مطاوع، وخالد كمال، وكرم جابر، وأحمد محارب. وهبة عبدالغني،و أروى جودة، ودنيا عبدالعزيز، ومحمد عز، وتأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي.

ويعد مسلسل “لمس أكتاف” هو البطولة الثالثة للنجم ياسر جلال فى الدراما التليفزيونية، بعدما قدم مسلسلس “ظل الرئيس” في رمضان 2017، و”رحيم” في رمضان 2018، واللذان حققا نسبة نجاح كبيرة خاصة أنه ظهرا فيهما بشكل مختلف تمامًا بعد غياب طويل عن الدراما.