منة فضالي توجه رسالة لشريف مدكور.. شاهد

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
وجهت الفنانة المصرية منة فضالي رسالة خاصة لصديقها المذيع شريف مدكور بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها مؤخرا.
من نشرت صورة لشريف عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وكتبت: «شريف من الناس المحترمة اللي تبقى فخور بيها وكفاية انه قلبه أبيض ومتصالح مع نفسه سلامتك مليون سلامة شيشو القمر تقوم بالسلامة يارب يا غالي».
شريف مدكور أثار قلق عدد كبير من محبيه بعدما تم نقله إلى المستشفى لعمل فحوصات طبية، ونشر صورة له من هناك.
كان شريف مدكور أعلن خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “رأي عام”من تقديم الإعلامي عمرو عبد الحميد، إصابته بورم في القولون، موضحا أنه سيخضع لعميلة جراحية في أول أسبوع في رمضان.
وقد تلقى الإعلامي عدد كبير من رسائل الحب ولاتمنيات بالشفاء من قبل زملائه بالوسط الإعلامي والفني وكان منهم الفنانة نشوى مصطفى.
منة فضالي يعرض لها حاليا مسلسل «قيد عائلي»، والذي يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين ومنهم عزت العلايلي، بوسي، محمد نجاتي، صلاح عبدالله، ميرفت امين، ميرنا وليد، كارولين عزمي، محمد محمود عبدالعزيز، ودينا عبدالعزيز.
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