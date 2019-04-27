هاندة إرتشل تحتفل بزفاف شقيقتها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة التركية هاندة إرتشل بزفاف شقيقتها غمزة إلى خطيبها جانير يلدريم، والذي احتفلت بخطبتها عليه مارس الماضي بعد علاقة عاطفية جمعتهما تجاوزت العامين.

حفل الزفاف كان بسيط جداً، ويبدو أن هاندة قررت الابتعاد عن الأجواء الصاخبة نظراً لأنه لم يمر سوى ثلاث أشهر على وفاة والدتهما التي رحلت عن عالمنا يناير الماضي بعد صراع مع السرطان، حيث اكتفت الفنانة الشابة بدعوة أفراد أسرتها، كما دعت عدد محدود من أصدقائها وأصدقاء العروس المقربين، بالإضافة لعائلة العريس وأقرب رفقائه.

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البساطة لم تكن في تفاصيل الحفل فقط، وإنما في إطلالتي الفنانة وشقيقتها العروس أيضاً، حيث اختارت هاندة فستان أسود قصير، مسدلة شعرها بتسريحة عفوية، في الوقت الذي فضلت فيه غمزة فستان أبيض بسيط جداً، وابتعدت عن الفساتين البيضاء المنفوشة التقليدية، والتي تمثل الخيار الأول لأي عروس.

الفنانة التركية بورجو أوزبيرك كانت من أبرز حضور الحفل، نظراً لصداقتها القوية بهاندة وغمزة، حيث كانت شاهدة على عقد القران أيضاً، أما الشاهد الثاني فكان الفنان التركي مراد دالكيش، والذي عاد لعلاقته العاطفية بهاندة عقب وفاة والدتها.

من ناحية أخرى، يُعرض لهاندة إرتشل حالياً مسلسل «الحلقة» الذي تشارك في بطولته أمام الفنان التركي سيركان تشاي أوغلو، وهو العمل الذي عادت به إلى الشاشة بعد فشل آخر أعمالها، مسلسل «اللؤلؤة السوداء» أمام تولجهان سايشمان.