انفصال سيريناي ساريكايا وكرم بورسين يهز الوسط الفني التركي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انفصلت الفنانة التركية سيريناي ساريكايا عن النجم كرم بورسين بعد علاقة عاطفية استمرت لـ3 سنوات، وهو الخبر الذي هز الوسط الفني التركي، وصدم عشاق النجمين.

فتور العلاقة بين النجمين كان السبب الرئيسي لاتخذاهما قرار الكلاق بحسب ما أكدت عدد من التقارير الصحفية، حيث انشغلت سيريناي بعرضها المسرحي الجديد «أليس في بلاد العجائب»، بالإضافة لتصويرها عدد من الحملات الإعلانية، كما انشغل كرم عن حبيبته بلقاءات تحضيرية مع القائمين على شركة Netflix العالمية، بالإضافة لعدد من الإعلانات.

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انشغال النجمين عن بعضهما بأعمالهما الفنية جاء على حساب علاقتهما العاطفية، حيث قلت لقاءاتهما، وأحاديثهما، الأمر الذي أدى إلى انهيار علاقتهما.

اللافت أن سيريناي وكرم كانا قد صرحا في أكثر من لقاء عن عدم نيتهما أو تخطيطهما للارتباط الرسمي عن قريب، حيث كان قرارهما من البداية التركيز على حياتهما المهنية.

يُذكر أن سيريناي تشارك في بطولة مسرحية «أليس في بلاد العجائب»، أمام الفنان التركي شكرو اوزيلديز، انيس اريكان، و إيزجي مولا، وغيرهم، في الوقت الذي كان فيه مسلسل «الثنائي العظيم»، آخر أعمال كرم الدرامية، حيث شارك في بطولته أمام أويكو كارايل، إبراهيم شيليكول، أوزجي جوريل.