- 1/3
- 2/3
- 3/3
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
انفصلت الفنانة التركية سيريناي ساريكايا عن النجم كرم بورسين بعد علاقة عاطفية استمرت لـ3 سنوات، وهو الخبر الذي هز الوسط الفني التركي، وصدم عشاق النجمين.
فتور العلاقة بين النجمين كان السبب الرئيسي لاتخذاهما قرار الكلاق بحسب ما أكدت عدد من التقارير الصحفية، حيث انشغلت سيريناي بعرضها المسرحي الجديد «أليس في بلاد العجائب»، بالإضافة لتصويرها عدد من الحملات الإعلانية، كما انشغل كرم عن حبيبته بلقاءات تحضيرية مع القائمين على شركة Netflix العالمية، بالإضافة لعدد من الإعلانات.
انشغال النجمين عن بعضهما بأعمالهما الفنية جاء على حساب علاقتهما العاطفية، حيث قلت لقاءاتهما، وأحاديثهما، الأمر الذي أدى إلى انهيار علاقتهما.
اللافت أن سيريناي وكرم كانا قد صرحا في أكثر من لقاء عن عدم نيتهما أو تخطيطهما للارتباط الرسمي عن قريب، حيث كان قرارهما من البداية التركيز على حياتهما المهنية.
يُذكر أن سيريناي تشارك في بطولة مسرحية «أليس في بلاد العجائب»، أمام الفنان التركي شكرو اوزيلديز، انيس اريكان، و إيزجي مولا، وغيرهم، في الوقت الذي كان فيه مسلسل «الثنائي العظيم»، آخر أعمال كرم الدرامية، حيث شارك في بطولته أمام أويكو كارايل، إبراهيم شيليكول، أوزجي جوريل.
كانت هذه تفاصيل خبر انفصال سيريناي ساريكايا وكرم بورسين يهز الوسط الفني التركي.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.