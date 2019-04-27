جوني ديب يقع في غرام فتاة تصغره بـ36 عامًا ويقرر الزواج منها.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

يبدو أن الممثل الأمريكي والنجم الشهير جوني ديب البالغ من العمر 56 عاما، قد وجد الحب أخيرا، وذلك بعد طلاقة من زوجته النجمة العالمية أمبر هيرد، حيث وقع في غرام فتاة تبلغ من العمر 20 عاما، وهي من مدينة سان بطرسبورج الروسية، كما قرر الزواج منها، وذلك بعد أن أخذ عامًا في التفكير إلا أنه اعتزم الأمر أخيرا.

وكانت الفتاة تعيش في لوس أنجلوس منذ عامين، وهي الآن تعيش في قصر الممثل الأمريكي، الذي قام بفرض وثيقة على ضيوف منزله بعدم الإفصاح عن علاقته، وكانت تعمل كراقصة وتعرف باسم بولينا جلين، حيث تعرفت عليه في العام الماضي، وذلك بحسب جريدة “Daily Mail” البريطانية.

ووفقا للجريدة، فإن جوني ديب وجلين يرغبان بالزواج، ليقوما بعدها بالسفر إلى روسيا للتعرف على عائلة جلين، وكان جوني ديب، قد ولد في 9 يونيو 1963، وهو ممثل ومنتج سينمائي أمريكي عالمي، ويعتبر واحدا من أفضل الممثلين في تاريخ السينما.

Advertisements

الجدير بالذكر أن الفنان الأمريكي كان متزوجا من الفنانة أمبر هيرد، في 3 فبراير 2015 وحتى 16 أغسطس 2016، إلا أنه تعرض لفضيحة من قبل زوجته بعد أن اتهمته “أمبر” بممارسة العنف الجسدي والنفسي، لتمنعه المحكمة من الاقتراب منها إلى عام 2017، عندما أقرت المحكمة قرار الانفصال.

يشار إلى أن “ديب” بدأ من خلال فيلم الرعب الأيقوني الذي تلقّى إشادة كبيرة “كابوس شارع إيلم” في عام 1984، ومؤخرا “City of Lies” في عام 2017،