شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عامر مخرج سينمائى مع يسرا اللوزى وعبد الرحمن أبو زهرة فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان محمود عامر أنه انتهى من تسجيل 5 حلقات من مسلسله الإذاعى الجديد "عين الحياة" مع الفنان عبد الرحمن أبو زهرة ويسرا اللوزى، والذى يجسد خلاله شخصية "رؤوف" المخرج السينمائى. وقال عامر لـ"الخليج 365" إنه يعود خلال الأيام المقبلة لاستكمال تصوير مسلسل "هوجان" مع الفنان محمد إمام، والذى انتهي من نصف مشاهده. مسلسل "هوجان" إنتاج شركة سينرجى، بطولة محمد إمام، وكريم محمود عبد العزيز، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، وأوس أوس، وميرنا نور الدين، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، تأليف محمد العزب، وإخراج شيرين عادل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمود عامر مخرج سينمائى مع يسرا اللوزى وعبد الرحمن أبو زهرة فى رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.