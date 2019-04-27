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محمود عامر مخرج سينمائى مع يسرا اللوزى وعبد الرحمن أبو زهرة فى رمضان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان محمود عامر أنه انتهى من تسجيل 5 حلقات من مسلسله الإذاعى الجديد "عين الحياة" مع الفنان عبد الرحمن أبو زهرة ويسرا اللوزى، والذى يجسد خلاله شخصية "رؤوف" المخرج السينمائى.

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وقال عامر لـ"الخليج 365" إنه يعود خلال الأيام المقبلة لاستكمال تصوير مسلسل "هوجان" مع الفنان محمد إمام، والذى انتهي من نصف مشاهده.

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مسلسل "هوجان" إنتاج شركة سينرجى، بطولة محمد إمام، وكريم محمود عبد العزيز، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، وأوس أوس، وميرنا نور الدين، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، تأليف محمد العزب، وإخراج شيرين عادل.

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