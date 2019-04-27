شكرا لقرائتكم خبر عن شريف مدكور مبتسماً بروح قتالية: أنا محارب السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "أنا محارب للسرطان"، بتلك الروح القتالية والكلمات التى سطرها، يواجه الإعلامى شريف مدكور مرض السرطان، متسلحا بدعوات جمهوره، وحالة المسانده التى شهدتها السوشيال ميديا عقب إعلان إصابته بالمرض.



شريف مدكور

شريف مدكور، بروح قتالية ومرحة ظهر اليوم يتحدث مع جمهوره ليطمئنهم على صحته، والإجراءات الطبية الجديدة التى سيتخذها فى رحلته لهزيمة المرض، بينما لم تتوقف دعوات الزملاء من الإعلاميين والفنانين والجمهور.

بلغة واثقة وضحكة، توجه الفنان شريف مدكور أمس عبر "فيديو" برفقة الإعلامية مريم أمين، قائلاً:"الحمد الله أنا زى الفل.. وراضى اللى ربنا كاتبهولى وقسمهولى.. وعارف إن الكانسر مرض بيخض الناس.. أنا راضى بده وحاسس إنه هدية من ربنا.. وإن شاء الله هعمل عملية أول أسبوع فى رمضان.. وإن شاء الله هخف وأبقى زى الفل.. وميرسى ورمضان كريم وعيد قيامة مجيد لكل العالم"، بعدها شريف مدكور نشر صوره لنفسه تحمل ابتسامة رائعة، وعلق قائلاً:"أنا محارب السرطان".

وطالبت الإعلامية مريم أمين الجمهور بالدعاء لشريف مدكور قائلة: "لكل حبايب شريف مدكور وكل اللي بيسألوا عليه.. اطمنوا.. هو بنفسه بيطمنكم اهو.. دعواتكم بليز.. هو قوى.. وبخير.. وهيعديها واحنا كلنا جانبه".

عقب إعلانه إصابته بمرض سرطان القولون، وجه عدد من الإعلاميين رسائل الدعم والمساندة إلى شريف مدكور، ومنهم الإعلامية رضوى الشربينى، حيث قالت:"ألف مليون سلامة عليك وترجع للناس اللى بتحبك وجمهورك بألف سلامة"، كما طالب الفنان أحمد حلمى جمهوره بالدعاء له قائلاً:"مش طالب غير طلب واحد بس ادعو له بالشفا لأنه هيخف بدعواتكوا"، وعلقت الفنانة لطيفة:"ربنا يشفيه ويعافيه يارب محنه وتزول".

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أحمد حلمى



رضوى الشربينى

وكان المذيع شريف مدكور أعلن عن إصابته بورم فى القولون، مضيفا: "أقدم شكر خاص للممرضة التى رافقتى أثناء الاطمئنان على صحتى، وهناك طفرة فى التمريض بمصر، وطريقة التعامل مع المرضى.. وأنه فى أول أسبوع فى رمضان المقبل سأجرى عملية لإزالة الورم، وسأباشر عملى".