شكرا لقرائتكم خبر عن "متكسرة".. أغنية جديدة لرنا سماحة بتوقيع أحمد حسن راؤول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الشاعر أحمد حسن راؤول أنه ينتظر طرح أغنيته الجديدة، والتى تحمل اسم "متكسرة" للمطربة الصاعدة رنا سماحة، من ألحان محمد الصاوي وتوزيع حازم سعيد، وأضاف راؤول لـ"الخليج 365"، أن الأغنية من نوعية الأغانى الحزينة التي تحكي عن وجع المرأة من الرجل بشكل مختلف وجديد.

يذكر أن أخر اعمال راؤول كانت أغاني مهرجان الإسماعيلية للافلام التسجيلية والقصيرة،وأغاني مسرحية "not frozen" للأطفال والتابعة لمجموعة مسرحيات "cairo show".