شاهد إطلالة صوفيا ريتشى الأخيرة فى لوس انجلوس بعد عودتها من المكسيك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت النجمة العالمية صوفيا ريتشى مؤخراً فى لوس انجلوس بعد عودتها من أجازة طويلة قضتها فى المكسيك بصحبة صديقها سكوت ديسك. النجمة التي لا يتخطي سنها الـ 20 عاماً حتي الآن ظهرت خلال الصور التي التقطتها عدسات مصوري الباباراتزي حيث وصفتها المواقع العالمية التي تناقلت الصور بأنها جذابة للغاية بعد إجازتها الأخيرة مما يؤكد أنها لن تنفصل عن صديقها سكوت ديسك بعد الأخبار الأخيرة التي أكدت قرب انتهاء العلاقة بين الثنائى وفقاً لعدد من التقارير. Advertisements





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