محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى: نشر موقع الخليج 365، أمس الجمعة، عددا من الأخبار الفنية المتعلقة بعيد ميلاد فيفي عبده وانضمام رامي مالك لسلسلة أفلام جيمس بوند وعمل فني يجمع تركي آل الشيخ وأيمن بهجت قمر ومعلومات عن إميليا كلارك بعد ظهورها مع محمد صلاح، وغيرها.

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة الفنية| فيفي تتوعد من يذكر سنها وهذا ما طلبه أحمد حلمي من جمهوره بسبب شريف مدكور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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