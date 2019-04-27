بالفيديو: نوال الكويتية تصدم الجميع بكشف عمرها منذ سنوات… كم يبلغ الآن؟

استعاد متابعو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنانة الكويتية نوال يعود إلى سنوات مضت. وبدت فيه أثناء حلولها ضيفة على أحد برامج الإعلامي اللبناني نيشان. وكشفت خلال اللقاء عمرها الحقيقي بصراحة ومن دون إحراج. وقالت إنها من مواليد العام 1966، لافتة إلى أنها لا تشعر بالخجل من ذلك.

وأضافت أن لكل مرحلة عمرية جمالها وأنها تعيش مرحلة أكثر جمالاً من المرحلة الماضية، لافتة إلى أنه ليس هناك ما يدفعها إلى إخفاء حقيقة عمرها… وأحدث المقطع المصور ضجة كبيرة عل الحسابات التي أعادت نشره على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”. وأعرب الكثير من المتابعين عن دهشتهم بسبب عدم ظهور علامات العمر على شكل الفنانة القديرة. وجاء في التعليقات: “ماشاءالله مو مبين عليها” و”أجل الحين كم عمرها؟” و”هذي المقابلة كانت وهي بالأربعين بس العمر ماله شغل.أهم شي الاهتمام بنفس وفعلاً ليش الواحد يخبي عمره من اللي يعرفونه؟”.