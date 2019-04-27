هل مُنعت ميريام فارس من إحياء حفلها في الكويت ومن الدخول إليها؟.. إليكم التفاصيل

فاجأ صحافي كويتي معجبي الفنانة اللبنانية ميريام فارس بما كشفه عن منعها من الدخول إلى الكويت. ونشر نايف الشمري على حسابه على موقع “تويتر” تغريدة جاء فيها: “بذل متعهد حفل ميريام فارس بالكويت المنتج المتميز أحمد الخالدي قصارى جهوده للقدوم بميريام لتحيي حفلها المقرر الجمعة بالكويت بحولي بارك. لكنه انصدم بالواقع المرير حيث تفاجأ بوجود منع عليها بدخول الكويت. لذلك استقر على إقامة الحفل بعبدالسلام الزايد وسلطان العماني فقط”.

وأعاد نشر التعليق نفسه على حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”. وهو ما أثار ضجة كبيرة في أوساط الكثير من المتابعين الذين تساءلوا عن مدى صحة الخبر وسبب المنع. ويشار إلى أن محبي النجمة اللبنانية في دولة الكويت كانوا ينتظرون حضورها اليوم (الجمعة 26 نيسان (أبريل) إلى قاعة قصر حولي من أجل إحياء حفل إلى جانب النجمين سلطان العماني وعبد السلام الزايد. وهو ما أعلنته من خلال “بوستر” دعائي نشرته في وقت سابق على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات، إلا أنها لم تعلق على قرار المنع نفياً أو تأكيداً حتى الآن.