صور.. تكريم سعد الحباك في حفل "أفضل مائة شخصية مؤثرة"

كرمت اللجنة العليا لمهرجان هرم الإبداع الدولي في دورته الثانية، برئاسة المهندس أحمد يسري، الفنان الصاعد سعد الحباك، في حفل أفضل مائة شخصية مؤثرة علي مستوي الوطن العربي، وذلك تقديرًا لدروه في مسرحية "رحلة البحث عن هي" بحضور عدد كبير من الشخصيات العامة والسياسة ونجوم الفن والأعلام.

قدمت حفل التكريم الأعلامية الشابة خلود هاني، وتم خلال الحفل تكريم نخبة كبيرة من الفنانين والأعلاميين ومصممي الأزياء ومنهم "الفنان القدير يوسف شعبان، الفناتة ميرنا وليد، الملحن محمد رحيم، الفنان تامر عبد المنعم،

المطربة هبة يوسف، المطربة إيناس عزالدين، الفنانة سناء يوسف، مصممة الأزياء خلود سليمان، مصممة الأزياء چينا سلطان" وأحيا حفل التكريم المطربتان هبة يوسف وإيناس عزالدين.

وقال المهندس أحمد يسرى بأن المهرجان يسلط الضوء على حياة الفنانين القدماء الذين أسعدوا الملايين من الشعوب، وذلك من خلال تكريم أسماء الأحياء منهم وأسماء الذين رحلوا عن عالمنا، وبما أن مصر هي المركز النابض بالحياة في صناعة الأفلام والدراما في

العالم العربي، فتاريخ مصر حافل في الأعمال السينمائية والدرامية، كما تعتبر مصر مركز هذه القوة الناعمة في العالم العربي

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كما أنه في إطار تشجيع رواد الأعمال، وعرض تجارب الشباب الريادية في الاستثمار الداخلي في مصر، فإن هذا المحفل الدولي الكبير يشهد تقديم نماذج مصرية مشرفة من شباب ورواد الأعمال المصريين والعرب أمام الوفود الدولية المشاركة بالحفل، وتكريمهم كأهم النماذج الريادية المصرية.

جدير بالذكر أن حفل تكريم أفضل مائة شخصية مؤثرة على مستوى الوطن العربى تحت رعاية "مهرجان هرم الإبداع الدولى"، ومن الرؤساء الشرفيين للحفل معالي المستشار تركي آل الشيخ، الأعلامية سوما مهني، الدكتور وائل قابيل، الدكتور محمد عبد الهادي، الأستاذ هاني صالح.