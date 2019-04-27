حب أم صداقة؟.. 4 طرق لمعرفة الجواب!

كتب امير فتحي في السبت 27 أبريل 2019 01:39 صباحاً - هناك فرق كبير بين الحب والتعود، ولكن هذا الفرق غير واضح في بعض الأحوال وخاصة عندما يخلط البعض مشاعر الحب بالصداقة.

ولهذا اليوم سوف نعرض 4 طرق لمعرفة إذا كان هذا حبًا أم من الأفضل أن تستمر الـ”علاقة” صداقة.

الفرق بين الحب وبين الوقوع في الحب:

يجب أن تعرف قبل الدخول في العلاقة الفرق بين الحب والاعتياد على شخص ما والوقوع في الحب، فنحن نحب كل أصدقائنا ونحب الحديث والتواجد معهم، ولكن الوقوع في الحب والرغبة في الاستمرار مع شخص بعينه وأن يكون شريك الحياة شيء مختلف تمامًا، يجب أن تتأكد من وجود جانب رومانسي تشعر به.

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أن يكون الاحتياج متبادلًا:

من الأمور أيضًا التي يجب أن تدركها قبل أن تتحول علاقة الصداقة إلى حب تحديد هل الحب هذا متبادل بين الطرفين؟.. لأن في بعض الأحيان يكون هناك طرف واحد فقط هو الذي يشعر بالحب بينما الآخر لا يزال داخل خانة الصديق، لذلك يجب أن لا تتسرع قبل أن تتأكد من أن مشاعر الحب متبادلة، ولا حتى توافق على أن تدخل في علاقة لمجرد شعور الطرف الآخر بالحب يجب أن يكون القرار نابعًا منكما انتما الاثنين.

عدم الانزعاج:

من العلامات التي تدل على أن علاقة الحب هي في الأساس علاقة صداقة ولكن التعود هو الذي خدعكما، هو أن تشعر بعدم الارتياح فيما هو متعلق بالرومنسيات في العلاقة تشعر أن هذا الشخص عزيز عليك، ولكنه ليس بحبيب.

التشكك في العلاقة:

وأخيرًا إذا وجدت تساؤلات في عقلك بشأن العلاقة مثل: هل تسرعت؟.. هل هذا الشخص مناسب لي؟.. وغيرها من الأسئلة، أو أن ترى شخصًا فتشعر أنك منجذب له فهذا يعني أن هذا الشخص لا يملأ قلبك وعقلك.