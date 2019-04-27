شاهدوا رقص هيستيري يجمع ثلاث نجمات مصريات.. خمنوا من هن؟ وما السبب؟

كتب امير فتحي في السبت 27 أبريل 2019 01:39 صباحاً - نشرت الفنانة دينا فؤاد على حسابها الخاص في إنستغرام مقطع فيديو يجمعها بزميلتيها في مسلسل “قيد عائلي” الفنانتين دنيا عبدالعزيز وميرنا وليد وهن يرقصن جالسات على أنغام أغنية مصطفى حجاج “نظرة”.

وظهر اندماج دينا ودنيا في الرقص بشكل هيستيري، في حين سيطرت حالة من الضحك على ميرنا التي لم تستطع مجاراة زميلتيها.

وعلقت دينا على الفيديو بقولها: “بعد يومين من عدم النوم الساعة السادسة صباحا دا كان حالنا.. كواليس قيد عائلي”، لتتوالي التعليقات من زملائهن والتي جاء أغلبها “إيموجي” ضاحك على الحالة التي ظهرن عليها في الفيديو. يُذكر أن مسلسل “قيد عائلي” يعرض حالياً ويلاقي نجاحاً كبيراً، وهو من بطولة عزت العلايلي وميرفت أمين وبوسي ومنة فضالي ودينا فؤاد ودنيا عبد العزيز وميرنا وليد.