"أفنجرز" يحقق إيرادات قياسية مع بدء عرضه في عدة دول

أعلنت شركة "والت ديزني" التي توزع فيلم "المنتقمون: لعبة النهاية" (أفنجرز: إند جيم) أن الفيلم سجل إيرادات قياسية بلغت 60 مليون دولار أمريكي، مع بدء عرضه في الولايات المتحدة وكندا، ليل الخميس.

وتجاوزت الإيرادات في أمريكا الشمالية عند بداية العرض الرقم القياسي السابق لمبيعات التذاكر في ليلة العرض الأولى، والذي سجله فيلم "ستار وورز: ذا فورس أويكنز" (حرب النجوم: القوة تستيقظ).

Advertisements

كما حقق الفيلم الذي يشارك فيه روبرت داوني جونيور وكريس همسورث وسكارليت جوهانسون، إيرادات قياسية في الصين وعدة دول أخرى.

ويتوقع أن تزدحم قاعات دور العرض على مستوى العالم بالجمهور لمشاهدته في العطلة الأسبوعية.

وأضافت الشركة أن مبيعات التذاكر العالمية للفيلم بلغت 305 ملايين دولار في أول يومين.