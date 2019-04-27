القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فيلم "أفنجرز: إند جيم"
أعلنت شركة "والت ديزني" التي توزع فيلم "المنتقمون: لعبة النهاية" (أفنجرز: إند جيم) أن الفيلم سجل إيرادات قياسية بلغت 60 مليون دولار أمريكي، مع بدء عرضه في الولايات المتحدة وكندا، ليل الخميس.
وتجاوزت الإيرادات في أمريكا الشمالية عند بداية العرض الرقم القياسي السابق لمبيعات التذاكر في ليلة العرض الأولى، والذي سجله فيلم "ستار وورز: ذا فورس أويكنز" (حرب النجوم: القوة تستيقظ).
كما حقق الفيلم الذي يشارك فيه روبرت داوني جونيور وكريس همسورث وسكارليت جوهانسون، إيرادات قياسية في الصين وعدة دول أخرى.
ويتوقع أن تزدحم قاعات دور العرض على مستوى العالم بالجمهور لمشاهدته في العطلة الأسبوعية.
وأضافت الشركة أن مبيعات التذاكر العالمية للفيلم بلغت 305 ملايين دولار في أول يومين.
كانت هذه تفاصيل خبر "أفنجرز" يحقق إيرادات قياسية مع بدء عرضه في عدة دول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.