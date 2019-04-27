شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انفصال سمية الخشاب عنه.. أحمد سعد يطرح مينى ألبوم دينى فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل المطرب أحمد سعد وضع لمساته النهائية استعدادا لطرح مينى ألبوم دينى بعنوان "زوار المقام"، ومن المقرر أن يتم طرحه بداية شهر رمضان المقبل، ويضم الألبوم 8 أغان متنوعة تجمع أنواع مختلفة من الموسيقى، حسبما أكد الشاعر محمد نبيل الشريف لـ"الخليج 365".

هذا الألبوم يعد الأول بعد أسابيع قليلة من انفصال المطرب أحمد سعد عن الفنانة سمية الخشاب، وتبادل الاتهامات بينهما بعد طلاقهما.

والاغانى التى يتضمنها الألبوم هى "زوار المقام" وهى من كلمات محمد نبيل الشريف، وألحان كريم نيازى، وتوزيع محمد عاطف الحلو، والأغنية الثانية "سبع سموات" من كلمات محمد نبيل الشريف، وألحان كريم نيازى، وتوزيع محمد عاطف الحلو، أما الأغنية الثالثة تحمل اسم "مليون باب" وهى من كلمات محمد نبيل الشريف، وألحان كريم نيازى، وتوزيع محمد عاطف الحلو.

أما الأغنية الرابعة تحمل اسم "على الله وبس" ومن كلمات محمد نبيل الشريف، وألحان كريم نيازي، وتوزيع محمد عاطف الحلو، أما الأغنية الخامسة "طمعان فى كرمك" من كلمات محمد نبيل الشريف، وألحان كريم نيازى، وتوزيع محمد عاطف الحلو، والأغنية السادسة "عالم بجالى" كلمات محمد نبيل الشريف، وألحان كريم نيازي، وتوزيع محمد عاطف الحو، والأغنية السابعة بعنوان "مركب نوح" من كلمات محمد نبيل الشريف، وألحان كريم نيازى، وتوزيع محمد عاطف الحلو.