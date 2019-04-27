شكرا لقرائتكم خبر عن "بغدادى بيج باند" على المكشوف بالأوبرا احتفالا باليوم الدولى لموسيقى الجاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، على تلبية دعوة منظمة اليونسكو لمشاركة الدول الأعضاء بها فى الاحتفال باليوم الدولى لموسيقى الجاز، حيث تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر حفلاً لفرقة بغدادى بيج باند بقيادة المايسترو الدكتور مجدى بغدادى، وذلك فى السادسة والنصف مساء الثلاثاء 30 أبريل على المسرح المكشوف.

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ويتضمن البرنامج مجموعة من أشهر أعمال الجاز العالمية منها برازيل، مزاج جيد، وموجة وأبريل فى باريس، وكرنفال لوس ريوس، ومامبو جامبو، وشىء صغير مجنون يدعى الحب، ونيويورك نيويورك، ورقصة القمر، وحلق بى إلى القمر، وغنى غنى .

ويهدف الاحتفال إلى تنمية الوعى بمزايا موسيقى الجاز باعتباره أداة تعليمية ووسيلة للتعاون والحوار بين الشعوب، إلى جانب مد جسور التواصل بين مختلف الثقافات والابتكار الفنى، وإلقاء الضوء على أشكال التعبير الجديدة من خلال دمج ألوان الموسيقى التقليدية والحديثة .