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محمود العسيلى يشعل حفل كايرو فيستيفال سيتى مول بأجمل أغنياته

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا المطرب محمود العسيلى حفلا غنائيا وسط حضور جماهيرى كبير من عشاقه، ضمن حفلات عيد الربيع وشم النسيم، وذلك داخل كايرو فيستيفال سيتى مول بالتجمع الخامس.

 

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وصعد العسيلى على مسرح الحفل وبدأ بأغنية "الليلة" وسط تصفيق الحاضرين مرددين معه كلمات الأغنية، وواصل تقديم أغنياته الشهيرة على مدار ساعتين متصلتين التى قدمها خلالهما أشهر أغانيه فى مشواره الغنائى المميز، منها "يا ناس"، "بعدتى ومبعدتيش"، "مش مضمون"، "فى حتة تانية"، "يا ويلى أنا"، "يا حلم بعيد"، "طلع الحلو وبس"، "وجع الهوى"، "هيوقفوك"، واختتم خفله بأغنية "ترارام".

 

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمود العسيلى كليب "وجع الهوى"، الذى طرحه فى بداية العام، وهى من ألحانه، وكلمات أمير طعيمة، وتوزيع رامى سمير، وفى جانب آخر يستعد العسيلى لطرح أغنية جديدة فى شهر رمضان المقبل لم يكشف عن تفاصيلها، ولكنه أكد أنها ستحقق نجاحا كبيرا وستنال إعجاب كل محبيه.

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