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إيساف ودوللى شاهين فى حفل محمد عبده بالأوبرا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد من الفنانين على حضور حفل فنان العرب محمد عبده داخل دار الأوبرا المصرية، من ضمنهم المطرب إيساف ودوللى شاهين.

وكان محمد عبده قد بدأ حفله الغنائى بقصيدة "أحلى خبر" من كلمات نزار قبانى وألحان طلال، وبعدها قدم أغنية " أنا من أكون" من كلمات فايق عبدالجليل ولحن طلال وتوزيع مجدى فؤاد.

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يذكر أن المطرب محمد عبده أقام مؤتمر صحفى أمس بخصوص هذا الحفل فى إحدى الفنادق الكبرى، وقال:" أنه يحرص دائما على تقديم حفل سنوى فى مصر على مسرح الأوبرا والذى يشهد كل عام عدد من المفاجئات"، مشيرا إلى أن أغانى ألبومه الأخير "ياغافية قومى" الذى لحن كامل أغنياته الموسيقار الدكتور طلال تميزت بالاختلاف عن السابق وواثق أنها ستجد نجاحا أكبر من السابق وستكون أكثر انتشارا.

 

 

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