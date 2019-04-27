شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. محمد عبده يبدأ حفل دار الأوبرا بقصيدة "أحلى خبر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ فنان العرب محمد عبده حفله الغنائى، الذى يقام حاليا فى دار الأوبرا المصرية، بقصيدة "أحلى خبر" من كلمات نزار قبانى وألحان طلال وتوزيع يحيى الموجى، وبعدها قدم أغنية "أنا من أكون" من كلمات فايق عبد الجليل وألحان طلال وتوزيع مجدى فؤاد، ورفع الحفل شعار "كامل العدد" وسط تفاعل عدد كبير من محبيه.

يذكر أن المطرب محمد عبده أقام مؤتمرا صحفيا أمس بخصوص هذا الحفل فى إحدى الفنادق الكبرى، وقال عن هذا الحفل إنه يحرص دائما على تقديم حفل سنوى فى مصر على مسرح الأوبرا والذى يشهد كل عام عددا من المفاجآت، مشيرا إلى أن أغانى ألبومه الأخير "يا غافية قومى" الذى لحن كامل أغنياته الموسيقار الدكتور طلال تميزت بالاختلاف عن السابق.









































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