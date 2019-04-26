لهذا السبب ألغت ميريام فارس حفلها في الكويت

فاجأت الفنانة ميريام فارس، جمهورها، بإلغاء الحفل الغنائي، الذي كان من المقرر إحياؤه اليوم الجمعة، في دولة الكويت.

واعلنت ميريام الخبر في بيان نشرته عبر حسابها على موقع فايسبوك وجاء فيه: “تعلن شركة ميريام ميوزيك عن الغاء حفل ميريام فارس الذي كان من المقرر إحياؤه بتاريخ ٢٦-٤-٢٠١٩ في الكويت في قاعة قصر حولي وذلك بسبب إخلال الشركة المنظمة ببنود العقد الموقعة لغاية الحفل . نعتذر للجمهور الكويتي ونعدكم بلقاء قريب مع ميريام إن شاء الله سيتم الإعلان عنه في حينه. نشكر لكم تفهمكم”.

آخر أعمال “فارس” أغنية “قومي” اطلقتها منتصف كانون الاول/ديسمبر الفائت كلمات وألحان يوسف العناني، توزيع حسام الدين، مكس وماسترينغ جاسم محمد. والكليب حمل توقيع شريف ترحيني.