شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. رسالة شريف مدكور لجمهوره بعد إصابته بسرطان القولون.. اعرف قال إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد حالة القلق التى انتابت محبى الإعلامى شريف مدكور، عقب الإعلان عن إصابة بسرطان فى القولون، وجه رسالة إلى جمهوره مع الإعلامية مريم أمين، شكر فيها جمهوره، مشيرا إلى أنه راض بقضاء الله، وأنه سيجرى عملية فى الأسبوع الأول من رمضان.

وقال شريف مدكور: "الحمد الله أنا زى الفل.. وراضى اللى ربنا كاتبهولى وقسمهولى.. وعارف إن الكانسر مرض بيخض الناس.. أنا راضى بده وحاسس إنه هدية من ربنا.. وإن شاء الله هعمل عملية أول أسبوع فى رمضان.. وإن شاء الله هخف وأبقى زى الفل.. وميرسى ورمضان كريم وعيد قيامة مجيد لكل العالم".

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وطالبت الإعلامية مريم أمين الجمهور بالدعاء لشريف مدكور قائلة: "لكل حبايب شريف مدكور وكل اللي بيسألوا عليه.. اطمنوا.. هو بنفسه بيطمنكم اهو.. دعواتكم بليز.. هو قوى.. وبخير.. وهيعديها واحنا كلنا جانبه".

وكان المذيع شريف مدكور أعلن عن إصابته بورم فى القولون، مضيفا: "أقدم شكر خاص للممرضة التى رافقتى أثناء الاطمئنان على صحتى، وهناك طفرة فى التمريض بمصر، وطريقة التعامل مع المرضى.. وأنه فى أول أسبوع فى رمضان المقبل سأجرى عملية لإزالة الورم، وسأباشر عملى".