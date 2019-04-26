شكرا لقرائتكم خبر عن محمود العسيلى يبدأ حفله بأغنية "الليلة" بكايرو فيستيفال سيتى مول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ المطرب محمود العسيلى حفله الغنائى بأغنية "الليلة"، وسط حضور جماهيرى كبير، وذلك ضمن حفلات أعياد الربيع وشم النسيم داخل كايرو فيستيفال سيتى مول بالتجمع الخامس.

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ومن المقرر أن يقدم العسيلى خلال حفله عددا من أشهر أغنياته المميزة والشهيرة، منها "مجنونة"، "يا ناس"، "ترارام"، "ست الستات"، "مش زى الأفلام"، وغيرها

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمود العسيلى كليب "وجع الهوى"، الذى طرحه فى بداية العام، وهى من ألحانه وكلمات أمير طعيمة، وتوزيع رامى سمير، وفى جانب آخر يستعد العسيلى لطرح أغنية جديدة فى شهر رمضان المقبل لم يكشف عن تفاصيلها، ولكنه أكد أنها ستحقق نجاحا كبيرا وستنال إعجاب كل محبيه.