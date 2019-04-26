محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- ضياء مصطفى: نشر موقع الخليج 365، خلال الأسبوع الماضي، عددًا من الأخبار الفنية المتعلقة بمشاركة الفنانين في الاستفتاء ومرض شريف مدكور ومحمد أبو الوفا ووفاة والدة هشام عباس وإيرادات الجزء الأخير من Avengers، ومشهد فاضح بمسلسل كارتوني على التليفزيون السوري، وغيرها. وإليكم تفاصيل ما تم نشره

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كانت هذه تفاصيل خبر الفن في الأسبوع| فنان يدخل العناية ومشهد فاضح في التليفزيون السوري ورسائل النجوم لشريف مدكور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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