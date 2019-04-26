شاهد: “جاستن بيبر سيعود لسيلينا غوميز”.. نُشطاء يستفزون هايلي بالدوين وهكذا ردّت!

انتقدت عارضة الأزياء الأمريكية “هيلي بالدوين” المتصيدين عبر الإنترنت بعد تعليقاتهم السلبية على أحدث صورة لها مع زوجها المغني “جاستن بيبر”. وعلق متابعو “بالدوين” على صورتها في إنستغرام بأنها ستكون دائمًا في المرتبة الثانية في حياة “بيبر” وأن حبه الأول هي المغنية الأمريكية “سيلينا غوميز”، ووصفوا علاقة الزوجين بأنها “وهمية” و”قسرية”.

وهاجمت بالدوين، 22عامًا، منتقديها واصفة إياهم بـ”الهوس والوهمية”، وفقًا لما نقلته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية. وكتب أحد المتابعين: “هل يمكنك التوقف عن فرض علاقتك بالفعل، نعلم جميعًا أنكي ستكوني دائما وستظل كذلك الثانية”. وأضاف آخر: “سيتركك يومًا وسيذهب إلى سيلينا”، وكتب أحدهم:” ضحكة وهمية أنه يفتقد سيلينا”، وأشار أحد الأشخاص إلى أن بالدوين تُقلد سيلينا في كل شيئ حتى في صورها. واستفزت هذه التعليقات هيلي، فكتبت على إنسغرام: “أنت صغير على الإنترنت وتحتاج إلى تعلم كيفية الاستمرار في الواقع، نحن بالغون لدينا أشياء لفعلها أفضل من إضاعة الوقت في شرح شيء ما حتى تتمكن من إيقاف التخيلات الوهمية الخاصة بك”. وأضافت: “لن أجلس هنا، وأدع الغرباء المهوسون يحاولون أن يخبروني عن زوجي”. يُذكر أن علاقة سيلينا وجاستن استمرت من عام 2009 إلى مارس 2018، وبعد بضعة أشهر، ارتبط بهيلي ثم تزوجها.