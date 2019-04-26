بالفيديو: هكذا تفاعل الجمهور مع خالد عبدالرحمن وجابر الكاسر بحائل

قدم الفنان خالد عبدالرحمن ، مجموعة من أجمل أغانيه خلال الحفل الذي أقيم على المسرح الروماني في جبال أجا بحائل . ومن الأغاني التي قدمها خالد عبدالرحمن خلال الحفل “تقوى الهجر” و”بقايا جروح” و”تذكار” و “رعش قلبي” .

كما قدم عدداً من الأغاني التي لها ذكريات بينه وبين جمهوره ومنها “الحزن الأكيد” و “أنتِ أجمل” و “يا صاحبي”. كما تفاعل الجمهور مع الفنان جابر الكاسر الذي بادر بتقديم الشكر لرئيس هيئة الترفيه على تنظيم الحفل .