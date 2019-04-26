شاهد: في عيد ميلاد فيفي عبده الـ66.. غازلها وزير الدفاع الإسرائيلي وعاقبتْ طليقها بهذه الطريقة

تتمتعُ بموهبة فنية كبيرة في الرقص الذي احترفته منذ الصغر، كانت راقصة مشهورة قبل أن تدخل مجال التمثيل، عاصرت تحية كاريوكا، والتقت العديد من كبار رجال الدولة في الحفلات والسهرات، إنها الراقصة والفنانة المصرية فيفي عبده التي تحتفل اليوم بعيد ميلادها الـ66. وهذا رصد أبرز المحطات الفنية والخاصة في حياة فيفي عبده.

مولدها ونشأتها

وُلدت الفنانة المصرية فيفي عبده، في الـ26 من أبريل عام 1953، بمحافظة المنوفية في مصر، والدها يعمل ضابطًا، ورفض تمامًا عملها في الفن، وهو ما دفعها للهروب مع خالها، وذلك حتى تتمكن من احتراف الفن، إلى أن أصبحت إحدى علامات الرقص الشرقي.

بدايتها الفنية

ظهرت الفنانة فيفي عبده، في السينما لأول مرة، بأدوار صغيرة، من خلال فيلم “من عظماء الإسلام”، عام 1970، بعدها توالت أدوارها في السينما، بينها: “زنقة الستات، امرأة وخمسة رجال، امرأة واحدة لا تكفي”، وغيرها. لها الكثير من الأعمال المسرحية والتلفزيونية، حيث شاركت في الكثير من الأعمال المسرحية بينها: “حزمني يا، قشطة وعسل، ادلعي يا دوسة، حارة العوالم”، وغيرها، ومن أعمالها التلفزيونية: “الخماسين، وما زال النيل يجري، الحقيقة والسراب، الست أصيلة، كيد النسا، يا أنا يا إنتي، مولد وصاحبه غايب”، وتظهر في دراما رمضان 2019 بمسلسل “مملكة الغجر”.

احترافها للرقص الشرقي

أكّدت الفنانة والراقصة فيفي عبده، أنها دخلت مجال التمثيل، ولم يكن يعرفها أحد، رغم أنها كانت راقصة مشهورة، لافتةً إلى أنها لم تخترع فن الرقص، ولكنها خرجت للدنيا ووجدته فنًا مزدهرًا، يجب احترامه. وأوضحت فيفي عبده، في مقابلة تلفزيونية، أن أول أجر تقاضته عن رقصها كان “جنيه ونصف”، وأخذت هي جنيهًا وأعطت الطبال ربع الجنيه وعازف الأوكورديون ربع جنيه. وأكّدت أنها ارتدت “بدلة بلدي”، في أولى حفلاتها الراقصة لأنها لم تمتلك المال الذي تستطيع من خلاله ارتداء “بدلة رقص” جيدة. وأشارت إلى أنها استلهمت هذه الفكرة من الراقصة المصرية الراحلة تحية كاريوكا التي ذهبت للمهرجان بالزي الشعبي، وقالت: “إليزابيث تايلور وسيلفستر ستالوني وأنتوني كوين سلموا عليا، وإليزابيث تايلور كلمتني عن تأديتي لدور كليوباترا”. ولفتت إلى أن الجانب الإنساني في الراقصة تحية كاريوكا، تغلب على كونها فنانة وراقصة، مؤكدةً أنها دعمتها وكانت تحب رقصها، وقالت إن فيفي عبده خليفتي في الرقص.

زيجاتها

تعدّدت زيجات الفنانة فيفي عبده، حيث تزوجت خمس مرات، الأولى من رجل أعمال وأنجبت منه ابنتها الكبرى “عزة” والتي تعمل حاليًا في مجال التمثيل. بعدها تزوجت عدة مرات، آخرها من رجل الأعمال الأردني الفلسطيني الأصل محمد الديراوي وهو والد ابنتها الصغرى “هنادي”، ويعيشان معًا حتى الآن.

مقابلتها لموشيه دايان

أكّدت فيفي عبده، أنها قابلت موشيه دايان، وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، في فرنسا عندما كانت في “أوتيل”، مع زوجها أثناء ذهابها لتناول وجبة العشاء. وتابعت “فيفي”، في مقابلة تلفزيونية، لها قائلةً: “كنت أتجهز للخروج وشاهدت عبر شاشة التلفزيون (خناقة)، لموشيه دايان مع فتاة فلسطينية، ولم أعرف تفاصيل الواقعة، ثم تفاجأت به أثناء خروجها في (الأسانسير)”. وأضافت أنها عندما وجدته أمامها قال لها: “إنتي مصرية”، فردت بـ”نعم”، فغازلها قائلًا: “إنتي جميلة جدًا”، وأكدت أنها لم ترد عليه وخرجت، مغادرة الفندق في ذات اليوم.

زلّة لسان تسبّبت في طلاقها فعاقبته

أكّدت فيفي عبده، أنها سبق لها الطلاق من زوجها الحالي برغم حبها الشديد له، مضيفةً: “اتطلقت بسبب زلة لسان، ولم أستطع مسامحته عليها”. وأشارت إلى أنها عاقبته بالزواج من غيره لعام ونصف بسبب كلمته، إلا أن حبها الشديد له جعلها تعود إليه مجددًا، مؤكدةً: “كل كلمة ولها حساب ولا يمكن التغاضي عنها”.

علاقة قطار محطة مصر والقيصر برقصها

اشتهرت الفنانة المصرية فيفي عبده، بنشرها فيديوهات لها وهي ترقص عبر حسابها في “إنستغرام”، وفي إحدى الرقصات تعرّضت لهجوم لاذع، عقب مشاركتها لجمهورها بمقطع فيديو رقصت فيه على أنغام كاظم الساهر، لأغنية “سلّمتك بيد الله .. يا محمّلني أذيّة”. وأثارت الراقصة المصرية، موجة غضب بين المصريين، بعد نشرها فيديو رقص مثير على صفحتها في “إنستغرام” بعد يومين على مرور حادث “محطة مصر” الأليم الذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

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ماذا قالت عن كيم كارداشيان؟

هاجمت فيفي عبده، نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان، وقالت إن شهرتها جاءت من تقليدها لنجمات الزمن الجميل من حيث الشعر الأسود، والجسم الممتلئ، في حين أنها بالحقيقة ليس لديها عمل ولا أحد يعرف كيف ظهرت. وأوضحت الفنانة المصرية في مقابلة تلفزيونية أن ساق كيم كارداشيان مثل “الماعز” وليست جميلة، لكنها ممتلئة بشكل لافت للنظر مثل العربيات.

هل خضعت لعمليات تجميل؟

أوضحت فيفي عبده في مقابلة لها، أن النجمات العرب حاليًا أصبحن يتوجهن لطبيب التجميل الخاص بكيم كارداشيان للخضوع لعمليات تجميل، مشددة على أنها لم تُجري أي عمليات تجميل؛ لأنها تخاف للغاية، وجمالها طبيعي دون أي تدخل جراحي.

نصائح للتخلص من وزنها الزائد

وجّهتْ اختصاصية التغذية، في مركز بي بيوتي التجميليّ، ماري بيل حرب، للراقصة المصرية، فيفي عبده، نصائح للتخلص من الوزن الزائد بعد عودتها إلى الرّقص في ليلة رأس السّنة الحالية، وذلك لتعرّضها لانتقادات، بسبب عدم قدرتها على الحركة بشكل سلس، وظهور كتل دهنية في جسدها بشكل واضح. وأكّدتْ ماري بيل حرب، قائلةً: على فيفي عبده أن تعتمد نظامًا غذائيًّا خاصًّا، وبشكل مكثّف، لأنه لا يوجد حِمية غذائية خاصّة بمنطقة البطن، وعليها ممارسة التمارين الخاصّة، بشدّ البطن والمعدة، واليدين، والابتعاد على الأطعمة الغنية بالدّهون، والحلويات، والانتظام في النوم.