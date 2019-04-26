مصطفي حجاج يحتفل مع جمهوره بشم النسيم في نادي الصيد

يحتفل النجم مصطفي حجاج بشم النسيم، يوم الأثنين الموافق 29 أبريل الجاري، بنادي الصيد، و جاء ذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك". الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك". يذكر أن الفنان مصطفي حجاج طرح مؤخراٌ أغنيته بعنوان "اللي يقدر يتقدر"، و هي من كلماتتامر حسين، و ألحان مدين، و توزيع هاني يعقوب، كما حققت نجاحا كبيرا عبر مواقع السوشيال ميديا.

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