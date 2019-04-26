يحتفل النجم مصطفي حجاج بشم النسيم، يوم الأثنين الموافق 29 أبريل الجاري، بنادي الصيد، و جاء ذلك عبر صفحتهالرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".
يذكر أن الفنان مصطفي حجاج طرح مؤخراٌ
أغنيته بعنوان "اللي يقدر يتقدر"، و هي من كلماتتامر حسين، و ألحان مدين، و توزيع هاني يعقوب، كما حققت نجاحا كبيرا عبر مواقع السوشيال ميديا.
كانت هذه تفاصيل خبر مصطفي حجاج يحتفل مع جمهوره بشم النسيم في نادي الصيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.