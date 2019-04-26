يستأنف المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل عروض نادي سينما أوبرا دمنهور وذلك يوم الثلاثاء القادم الموافق ٣٠ أبريل بمسرح أوبرا دمنهور في تمام السابعه مساء. ومن المقرر أن يتم عرض فيلم "موسيقى في بر مصر" للمخرجه حنان راضي. راضي. وتدور أحداث الفيلم حول إبراز الهوية المصرية المتفردة من خلال جولة فى موسيقى الأقاليم والتى تحمل طابع يختلف من محافظة لأخرى، مستعرضا عدة نماذج فنية فى مطروح، الإسماعيلية، الغربية، قنا، أسوان إلى جانب الموسيقى المميزة لمنطقة النوبة وقبائل العبابدة والبشاريه بقرية بلانة. Advertisements وعقب عرض الفيلم تقام ندوه يديرها الناقد السينمائى إسلام أحمد علي. يذكر أن نادي سينما أوبرا دمنهور يقيمه المركز القومي للسينما بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، وستستمر فعالياته شهريًا، مع إتاحة فرصة الحضور المجانى لجميع المهتمين بالسينما.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الثلاثاء "موسيقي في بر مصر" بنادي سينما أوبرا دمنهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.