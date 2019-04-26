مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يفتح باب التسجيل في دورته الحادية والأربعين

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن موعد فتح باب تسجيل الأفلام للمشاركة في دورته الحادية والأربعين، والتي تستضيفها العاصمة المصرية خلال الفترة بين 20 و29 نوفمبر المقبل. المهرجان سيفتح باب تسجيل الأفلام لمدة أربعة أشهر تبدأ من 1 مايو وحتى 1 سبتمبر.

المنتج والسينارست محمد حفظي رئيس المهرجان صرح قائلًا: "يسعى مهرجان القاهرة في دورته الجديدة لاستكمال ما بدأه في الدورة السابقة من القيام بكل الجهود الممكنة لوضع المهرجان في مكانته الطبيعية التي يستحقها كأقدم مهرجان سينمائي دولي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمهرجان الوحيد في المنطقة الذي يحمل الصفة الدولية من قبل الإتحاد الدولي للمنتجين. مكانة يكون فيها المهرجان موعدًا سنويًا مهمًا لجمهور السينما وصناعها على حد سواء، يواكب أحدث التقنيات

والاهتمامات العالمية، ويعرض مجموعة منتقاة من أفضل الأفلام".

ويضيف حفظي: "في الدورة الحادية والأربعين نسعى لتوطيد علاقة المهرجان بجمهور السينما في العاصمة، سواء بعرض المزيد من الأفلام المرتقبة والتي ترضي كافة الأذواق السينمائية، أو بدعم العلاقة التفاعلية بين الجمهور والمهرجان، بهدف جعل مهرجان القاهرة حدثًا دائم الارتباط بأي محب للسينما في القاهرة".

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مهرجان القاهرة السينمائي الدولي استقبل خلال دورته الماضية 2351 طلبًا للمشاركة من 121 دولة، منها حوالي 2200 طلبًا صحيحًا يستوفي شروط التقدم. هذه الطلبات أتت من أصحاب حقوق 790 فيلم طويل، منها 623 فيلم روائي طويل و167 فيلم تسجيلي طويل، وحوالي 1300 فيلم

قصير، اختار منها المهرجان 160 فيلمًا للعرض في دورته الأربعين، بما يشكل نسبة لا تتجاوز 6.8 في المائة من الأعمال المتقدمة. الرقم الذي يعكس حجم التنافسية ودقة المهرجان في اختيار الأعمال التي يعرضها في برامجه المختلفة.

الناقد يوسف شريف رزق الله المدير الفني للمهرجان تحدث عن الدورة الجديدة فقال: "الفريق الفني بدأ بالفعل العمل من مطلع العام، وتحديدًا من مهرجاني روتردام وبرلين اللذين حضرهما عدد من أعضاء فريق البرمجة. كما أن التواصل مستمر من بداية العام مع شركات التوزيع الدولية لمتابعة أحدث الأفلام العالمية حتى قبل عرضها في المهرجانات الكبرى، وسيكون مهرجان كان وسوق الفيلم الخاص به كالعادة هو النقطة التي يبدأ فيها الفريق الفني العمل بقوته الكاملة لضمان الوصول لأفضل برنامج يُلبي احتياجات وتفضيلات جمهور السينما بمختلف اتجاهاته وتفضيلاته".

هذا وكانت وزيرة الثقافة د. إيناس عبد الدايم قد أصدرات قرارًا باستمرار المنتج والسينارست محمد حفظي في منصبه كرئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.