مسرح الهوسابير يستعد لعيد الربيع بعرض الأطفال "فروزن"

يستعد مسرح الهوسابير لاستقبال عرض الأطفال المسرحي "فروزن"، وذلك يوم الأحد الموافق 28 إبريل الجاري في تمام الساعة السادسة مساءً.
يشار إلي أن مسرحية "فروزن"، هي عرض استعراضي
العرض بطولة بطولة عدد من الممثلين الشباب منهم: ياسمين سمير، هالة مرزوق، تامر القاضي، أحمد صبري غباشي، حازم الصواف، سارة طه، أحمد آدم، أية العربي، أزياء أميرة صابر، إعداد وإخراج منار زين.
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