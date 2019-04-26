مروة الأزلي تكشف كواليس تصوير "زلزال"

كشفت النجمة مروة الأزلي كواليس تصوير مسلسلها الرمضاني "زلزال"، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، و المسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال، و إخراج إبراهيم فخر، و بطولة كل من محمد رمضان، محمود حجازي، حلا شيحة، سامي عبد

الحليم، ماجد المصري، يوسف عثمان، هنادي مهني، سعيد الصالح، محمد فتحي، حسام داغر، نسرين أمين، أحمد صيام، محمد الدقاق، ومن المقرر عرضه ضمن ماراثون رمضان المقبل.

يذكر أن الفنانة مروة الأزلي شاركت