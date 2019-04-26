في ذكرى رحيل أم الطيبين.. أهم المحطات في حياة إحسان القلعاوى

تعتبر الفنانة إحسان القلعاوي، واحدة من أهم نجوم الفن في السينما و الدراما المصرية، حيث تميزت بملامح وجها الهادئة والتى ساعدتها على تجسيد أدوار الأم والحماه بجدارة، والتى لأقت قبولًا كبيرًا عند الجمهور.

نشأتها

ولدت الفنانة إحسان القلعاوي 26 أبريل، ونشأت في أسرة فنية، فهى تعتبر ابنه النجم عبد الحليم القلعاوى، كما أن شقيقها الفنان محمود القلعاوى، تخرجت من كلية الأداب قسم اللغة الفرنسية،

ثم بعد ذلك التحقت بمعهد الفنون المسرحية.

زواجها

تزوجت كاتب السيناريو محمد أبو يوسف، وأثمرت هذه الزيجة عن ثلات فتيات هن إيناس و ميسا و منال.

مشوارها الفني

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بدأت مشوارها الفني من خلال بوابة الإذاعة، حيث قدمت العديد من المسلسلات، لتنتقل بعدها إلى العمل المسرحي خاص المسرح الكوميدي، لتنتلق بعدها إلى عالم الشهرة والأضواء حيث

برعت في أداء دور الأم و الحماه المصرية على الشاشة الفضية وأيضًا في الأعمال الدرامية، كما أنها عملت مع المخرج الكبير حسين كمال و كان آخر أعمالها مسلسل قضية نسب مع الفنانة عبلة كامل و الفنان أحمد رزق.

أعمالها

بلغت أعمالها إلى 250 عملاً فنيًا منها، رحلة مشبوهة، شوادر، إنتحار مدرس ثانوي، الوحوش الصغيرة، ليلة سقوط بغداد، لست قاتلًا، المرأة والساطور.

وفاتها

وافتها المنية عن عمر يناهز 76 عامًا، في 31 ديسمبر عام 2008، بعد صراع طويل مع المرض، ودفنت في مقابر المسلمين بالولايات المتحدة.