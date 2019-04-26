الإذاعة ترفع شعار الاعتماد على الشباب فى دراما رمضان

متدربو معهد الإذاعة والتليفزيون أبطال مسلسل «صفة بيكيا».. وفريق «SN» نجوم «برنس ونص».

رغم قلة الإمكانيات المادية تقدم الإذاعة المصرية مجموعة كبيرة من الأعمال الدرامية فى شهر رمضان المعظم ورفعت الإذاعة شعار الاعتماد على الشباب بعيداً عن نجوم الصف الأول وعدد من كبار الفنانين.

البرنامج العام يذيع فى الشهر الكريم مسلسل «برنس ونص» بطولة فريق برنامج SN بالعربى: إسلام إبراهيم وأحمد سلطان ونانسى صلاح ومعهم النجوم طارق عبدالعزيز ومحمد محمود وعفاف رشاد وفكرى صادق، المسلسل تأليف محمد على وإخراج الدكتور محمد لطفى.

ويذيع البرنامج العام أيضًا فى رمضان مسلسل «لايت»

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كوميدى، بعنوان «اللى أوله شرط آخره فلوس» تأليف ياسر بدوى بطولة إنعام سالوسة وسلوى عثمان وسوسن ربيع ويوسف رجائى وإخراج على عبدالعال، المسلسل إنتاج وزارة التضامن الاجتماعى.

وتذيع شبكة الشرق الأوسط مسلسل «أناناس عيل» تأليف أيمن فتيحة بطولة مصطفى قمر وريهام عبدالغفور وندى بسيونى وأحمد صيام وشريفة ماهر وإخراج على مصيلحى.

وتقدم إذاعة صوت العرب تجربة فريدة حيث تذيع مسلسل «صفة بيكيا»، بطولة وتأليف مجموعة من الشباب المتدربين بالإذاعة والتليفزيون وأشرف على الكتابة الدرامية ياسر

بدوى وإخراج ضياء قمحاوى، أشرف على التنفيذ الإذاعية الدكتورة منال العارف.. يتناول المسلسل ضرورة الحفاظ على الصفات الإيجابية فى المجتمع ونبذ الصفات السلبية.

وتقدم إذاعة القاهرة الكبرى مسلسل «الشهيد» تأليف سعد القليقى بطولة أحمد بدير ونشوى مصطفى ونادية رشاد وإنعام الجريتلى وإيمان إمام وإخراج أمجد أبوطالب.

وحرص محمد نوار رئيس الإذاعة على الحضور بنفسه أثناء تسجيل جميع المسلسلات فى محاولة منه لبث الحماس داخل أسرة عمل كل مسلسل ومن المقرر أن ينتهى تسجيل كافة المسلسلات فى النصف الأول من الشهر الكريم.

يذكر أن حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، قد اعتمد 215 ألف جنيه لكل شبكة إذاعية لإنتاج مسلسلات رمضان. ولم يتحدد بعد موقف الإذاعة من إذاعة مسلسلات فى رمضان من إنتاج القطاع الخاص.