شاهد.. البرومو الرسمي لـ "الزوجة 18"

طرحت شركة أم جي أر برودكشن البرومو الرسمي لمسلسل "الزوجة 18"، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".
مسلسل "الزوجة 18" بطولة حسن الرداد، ملك بدوي، سلوىخطاب، شيماء سيف، ناهد السباعي، محمود البزاوي، محمود الليثي، هدى الاتربي، آية سماحة، سالي رشاد، نور الكاديكي، هيدي
وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي، إذ يتورط رجل أعمال شاب في مشاكل كثيرة بسبب تعدد زيجاته.
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