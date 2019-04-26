سميرة سعيد تعانق جمهورها العريض بحفل كبير في المغرب

تألقت النجمة المغربية سميرة سعيد في أولى حفلاتها بالمغرب، ضمن الجولة الفنية التي تنظمها شركة “بوك إيفنت” لمديرها “المهدي بلخياط”، وعانقت مطربة الأجيال جمهورها العريض الذي حضر من مختلف أنحاء العالم إلى جانب العديد من النجوم المغاربة في مقدمتهم الفنان “عبد الرحيم الصويري”، مغني العيطة “مولين”، الراقصتين “نور” و”مايا”، والإعلامية “سناء القدميري” إلى جانب المصممة “سهام الهبطي” ومجموعة أخرى من نجوم الإعلام والثقافة.

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وانتقت “الديفا” أعمالها بعناية حيث استحضرت عطاءها التاريخي عبر أغانيها المغربية التي صنفت ضمن “أغاني العمالقة”، فأبدعت في رائعة “كيفاش تلاقينا” التي يعود تاريخ إصدارها إلى عام 1972، كما أدت “وعدي” و”مازال”، إضافة إلى أغانيها باللهجة المصرية منها هوا هوا، يا لطيف، علمناه الحب، ما حصلش حاجة وغيرها من الأغاني التي رددها معها جمهورها الحاضر من مختلف الأعمار.

وكانت الفنانة “لمياء الزايدي” قد قصت شريط جولة الديفا، ضمن حفل الدار البيضاء الذي احتضنه مسرح الفنون الحية، حيث دشنت مشاركتها بباقة من الأغاني الطربية منها “دارت الأيام” و”الأطلال” لكوكب الشرق، إلى جانب “علاش يا غزالي” للراحل “إسماعيل أحمد”، و”جرح ثاني” للفنانة “شيرين”، ثم أغنيتها “رسالة”، قبل أن تختتم مشاركتها بأغنية “مش هتنازل مهما يكون” التي أهدتها للفنانة “سميرة سعيد” نجمة الجولة.

وتواصل النجمة المغربية جولتها بحفل طنجة في الــ 27 من أبريل الجاري، حيث تشاركها في رفع الستار “هدى سعد”، قبل أن تختتم جولتها بمنتجع مازاغان بالجديدة في الــ 30 من الشهر، بمشاركة الفنان “رضوان الأسمر.”