تفاعل الجمهور في حفل ناصيف زيتون في طابا

احتفل قطاع عريض من الجماهير العربية والمصرية بالحفل الأول للمطرب السوري ناصيف زيتون في مصر، من خلال تفاعلهم معه في حفله بمهرجان "ليالي الربيع" في طابا والغناء معه طيلة الحفل مع عدة أغاني "شو حلو"، "ما بظن"، "قدا وقدود" وغيرها.

يذكر أن عماد الطرابيشي هو من يشرف على تنظيم المهرجان، وذلكللمطرب السوري ناصيف زيتون بعد أن تصدر قائمة أكثر الشخصيات تأثيرا في جنوب سيناء وبالأخص مدينة طابا.

ويشرف على تنظيم الحفلات والتجهيزات الفنية هاني حسن، ليخرج المهرجان المعني بتنشيط السياحة في الأساس والتأكيد على أمن وسيادة الدولة المصرية بشكل متميز وراق.

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