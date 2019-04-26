شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تتحفل بـ10 ملايين مشاهدة لـ"بنت أكابر".. وتوجه تحية رقيقة لجمهورها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت المطربة أصالة نصرى تحية رقيقة إلى جمهورها بعد وصول كليبها الأخير بنت أكابر إلى 10 ملايين مشاهدة، منذ طرحه من حوالى أسبوعين على يوتيوب.

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وقالت الفنانة أصالة: "المحبّة نعمة من الله عزّ وجلّ والنّجاح منحه إلهيّة ولكنّها مسئولية، لأنّنى أسعى لأنّ أستحقّ هذا النّور، أتسابق مع أحلامى وطموحي وموهبتي كى أقترب من تلك الّتى رسمتوها بريشة من المحبّة خالصه، شكراً على محبّتكم الّتي فاقت ما أقدّمه".

أغنية "بنت أكابر" من كلمات محمد أبو نعمة، وألحان محمود الخيامي، وتوزيع الموسيقى فهد، كما جاءت الأغنية ضمن الأغاني أكثر بحثاً على موقع يوتيوب خلال الفترة الأخيرة منذ طرحها، وتعد الأولى التى تقوم أصالة بغنائها باللهجة الصعيدى فى مسيرتها الغنائية.

يذكر أن آخر أعمال أصالة أغنية "الحقيقة" التى تخطت 7.5 مليون مشاهدة عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، منذ طرحها ويضم فريق عمل الأغنية كلاً من الملحن وليد سعد، من كلمات بهاء الدين محمد، ووتريات هانى فرحات وماستر طارق مدكور.