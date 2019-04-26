شاهدوا الخطوط السعودية تحتفل بعيد ميلاد عبادي الجوهر الـ 66 في السماء

كتب امير فتحي في الجمعة 26 أبريل 2019 08:50 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه إحتفال الخطوط السعودية وأصدقاء أبو سارة على متن طائرة بمناسبة عيد ميلاد الملحن والمغن السعودي عبادي الجوهر ال ٦٦ الذي يوافق 24 أبريل 1953م، حيث فاجأت مضيفة الخطوط الجوية عبادي وهو ضمن ركاب الدرجة الأولى في الطائرة بتقديم كيكة مع تهنئته بعيد ميلاده.

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