شاهدوا لبنانية في برنامج على الهواء: بدنا زعيم مثل محمد بن سلمان”!

كتب امير فتحي في الجمعة 26 أبريل 2019 08:50 مساءً - قالت فتاة لبنانية، خلال برنامج على الهواء مباشرة، إنها تتمنى أن يخرج من بلادها زعيم مثل ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، لأخذ الأموال من السارقين.

جاء حديث الفتاة خلال برنامج “صار الوقت” الحواري على قناة “MTV” اللبنانية الشهيرة، والتي ناقشت ملفات الفساد الذي تعيش فيه لبنان. وأكد الفتاة التي تدعى “نسرين”، أنها تتمنى خروج شخص مثل محمد بن سلمان في لبنان، قائلةً: “بدنا محمد بن سلمان لبناني يأتي بكل السياسيين والسارقين ويأخذ منهم أموالهم التي نهبوها!”.