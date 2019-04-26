شقيق جيجي وبيلا حديد يزور فلسطين بلده الأم للمرة الاولى.. شاهدوا كيف علّق!

كتب امير فتحي في الجمعة 26 أبريل 2019 08:50 مساءً - زار عارض الأزياء الأميركي الفلسطيني الأصل ​أنور حديد​ فلسطين المحتلّة للمرة الاولى برفقة صديق له نعته بأنه شقيقه.

ونشر أنور مجموعة من الصور التقطت هناك.

وكتب أنور تعليقاً :”أخي وأنا لمسنا الأرض الأم اليوم – الكثير من الثقافة والجمال والناس الذين يحتاجون إلى رؤيتهم + سماعهم – نأمل أن نتمكن من أن نظهر لكم يا شباب التفاصيل الجذرية العميقة التي تؤثر على الناس هنا كل يوم ، حتى أولئك الذين هم صغارًا جداً على فهم ما يجري، تم نقش هذه الأشياء في حياتهم. أشعر أن هذا قد يمنحنا جميعًا وجهات نظر جيدة لحياتنا ، لنرى ما هو حقيقي وصحيح حقًا مقارنة بما يقال لنا بأنه حقيقي”.

يذكر أن أنور هو إبن رجل الاعمال الشهير محمد حديد والنجمة يولاندا فوستر، وهو شقيق العارضتين العالميتين الشهيرتين بيلا وجيجي حديد.