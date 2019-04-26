غادة عبد الرازق تروي “حدوتة مُرة” في رمضان المقبل

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متابعة بتجـــــــــــرد: شاركت النجمة غادة عبد الرازق جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع “إنستقرام” بصور من كواليس أحدث أعمالها الدرامية التي تخوض بها الماراثون الرمضاني المقبل تحت عنوان “حدوتة مُرة”.
“حدوتة مرة رمضان ٢٠١٩” اكتفت غادة عبد الرازق بتلك الجملة تعليقًا على صورها التي ظهرت من خلالها في ثوب سيدة ريفية مرتدية عباءة وربطت على رأسها حجابًا للخلف “منديل” كما يطلق عليه في الأسرة الريفية القديمة، وفقًا للشخصية التي تقدمها في المسلسل.
يشارك بجانب غادة عبد الرازق، في مسلسل “حدوتة مُرة” محمد شاهين، أحمد صفوت، عايدة رياض، ولاء الشريف، سلمى أبو ضيف، مايان السيد، والفنان عبد الرحمن أبو زهرة، وهو من إخراج ياسمين أحمد.
وشاركت النجمة غادة عبد الرازق، في الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل “ضد مجهول”، وهو بطولة عدد كبير من النجوم منهم: حنان مطاوع، محمد جمعة، روجينا، ودياب، ومن تأليف أيمن سلامة، والذي حقق نجاحًا كبيرًا.
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