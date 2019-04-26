كايلي جينر تحتفل بيوم ميلاد زوجها بصور مثيرة!

متابعة بتجــــــــــــرد: شاركت العارضة العالمية والمرأة الأغنى في العالم “كايلي جينر” مع معجبيها عددًا من الصور المثيرة لها في يوم ميلاد زوجها “ترافيس سكوت” بأزياء مارفيل من فيلم Avengers Endgame الجديد.

وتظهر كايلي “21 عامًا” بجوار زوجها وقد ارتدت زيا مثيرًا يخص بري لارسون كبطلة خارقة، وقد تركت شعرها أشقر مموجًا، بجوار زوجها ترافيس الذي كان يرتدي زي الرجل الحديدي في يوم ميلاده السابع والعشرين.

وتأتي هذه الصور بعد أسابيع من اكتشاف كايلي لمحادثات زوجها مغني الراب مع فتيات أخريات في رسائل مباشرة على إنستقرام، وقد قام ترافيس بخطوات لحماية علاقتهما عن طريق حذف حساب إنستقرام الخاص به، كما أنه قام بإلغاء حفلة موسيقية في بوفالو حتى يتمكن من البقاء في لوس أنغلوس مع كايلي وابنتهما في محاولة يائسة لحل الأمور.

الجدير بالذكر أن فيلم Avengers Endgame أو “المنتقمون: نهاية اللعبة” هو فيلم أمريكي سيعرض قريبا من نوعية أفلام الأبطال الخارقين، والفيلم يروي قصة فريق المنتقمين، ومن إنتاج استوديوهات مارفل ونشر أستديوهات أفلام والت ديزني، وهو الفيلم الثاني والعشرين من سلسلة عالم مارفل السينمائي.