أنجلينا جولي تحرم أطفالها من الميراث وتترك 116 مليون دولار لأكبرهم

متابعة بتجــــــــــــرد: خلال مسيرة سينمائية طويلة امتدت إلى 25 عامًا من الإنتاج والتمثيل، جمعت النجمة الأمريكية العالمية “أنجلينا جولي ” ثروة ضخمة تُقدر بنحو 116 مليون دولار، ووفقا لتقارير إعلامية جديدة، قررت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار ترك المبلغ بالكامل إلى ابنها الأكبر “ماددوكس”.

نقلت مجلة “بيبول” المختصة بشؤون المشاهير تقريرًا عن مجلة “رادار أون لاين” يفيد بأن “أنجلينا جولي” حرمت أطفالها الخمسة من الميراث، وسوف تترك شركة الإنتاج الخاصة بها “جولي باس” إلى الصبي ذي الـ 17 عاما، وهي بذلك تنحي كل من ” شيلوه”، “فيفيان”، “باكس”، “زهرة”، “ليون مارشلين”.

في السنوات الخمس الماضية، أنتجت شركة “جولي باس” أفلامًا رُشحت لجائزة أوسكار مثل “أن بروكن” “Unbroken”، و”باي ذا سي” “By The Sea”، من إخراج وكتابة “جولي” وتمثيل “بيت” مع “جولي”، وقد حققا 100 مليون دولار في شباك التذاكر.

وكشف موقع “ذا إنسايدر” أن “براد بيت” غاضب من حركة “جولي” المفاجئة، هذا في الوقت الذي تواترت أخبار عن سعيها للعودة إلى زوجها السابق، وذلك بعد حصول كل منهما على لقب “أعزب” على الرغم من أن الطلاق لم يتم تسويته، ولا يزالان يعملان على تفاصيل انفصالهما.

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وقال “بيت” وفقا للتقارير إن هذا بمثابة وضع “الملح على الجرح” لا سيما وأن “مادوكس” كان الوحيد بين الـ6 الذي أخذ جانب والدته وأيد قرار الانفصال.

أنتج “ماددوكس” أول فيلم له في عمر 15 عاما فقط وكان بعنوان “قتلوا أبي أولا”، ويروي فصلا من فصول الحرب التي لم ترحم أحدًا عبر التاريخ، ويعد من أهم الأفلام التي ترسم المجازر التي ارتكبتها منظمة “الخمير الحمر” في كمبوديا، وتفاصيل الحرب الأهلية في المنطقة، من خلال قصة الفتاة لونغ ذات الأعوام الخمسة، والتي فقدت أمها وأباها في الحرب.

وكانت “جولي” قبل الانفصال تعتمد على “ماددوكس” لاسيما في الآونة الأخيرة بعد إصابتها بمشاكل صحية، ومكافحتها مع وزنها الذي وصل إلى 92 باوندا فقط، بجانب الاهتمام بحياتها المهنية ورعاية أطفالها.

ومن المقرر أن تعود “أنجلينا جولي” إلى الشاشة الكبيرة هذا العام في فيلم “Maleficent 2”.