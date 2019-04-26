متابعة بتجــــــــــــرد: أصدرت النجمة العالمية تايلور سويفت أغنيتها الجديدة Me أو ”أنا“وهي أغنية عن احتفاء الشخص بتفرده. وأكدت “تايلور” ـنها تريد أن تكون أغنية تجعل محبّيها يشعرون برضا أكبر عن أنفسهم. كما أصدرت “تايلور” الكليب الخاص بالأغنية بالاشتراك مع بريندون أوري المغني الرئيسي في فرقة بانيك آت ذا ديسكو. وحقق الكليب أكثر من 25 مليون مشاهدة بعد ساعات قليلة على طرحه عبر موقع “يوتيوب” الشهير عالميًا. وكان آخر ألبومات تايلور سويفت (ريبيوتيشن) قد صدر عام 2017 وشمل أغاني مثل (لوك وات يو ميد مي دو) والتي كانت موجهة لأشخاص هاجموها شخصيًا ومهنيًا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تايلور سويفت تطرح أغنيتها الجديدة ME – بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.