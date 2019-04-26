داليدا خليل متحمسة لفيلم “بعد الخميس”، وما علاقة سارة؟

Apr 26, 2019
تتواجد النجمة اللبنانية داليدا خليل في الامارات حيث تصوّر مشاهدها في الفيلم السينمائي “بعد الخميس” والذي تنتجه شركة العنود برودكشن للإنتاج الفني تحت ادارة المخرج السعودي حيدر سمير الناصر.
داليدا أكدت أنها متحمسة جداً للدور الجديد الذي تلعبه في الفيلم فمن شخصية “كارين” في مسلسل “أسود” الى شخصية “سارة” في فيلم “بعد الخميس”.
وشددت داليدا أن أجواء التصوير أكثر من رائعة حيث حثّت الجمهور على انتظارها في شخصيتها الجديدة بالفيلم.
ويضم الفيلم لأول مرة عربيًا نخبة من نجوم الدراما والسينما من خمس جنسيات هي مصر والسعودية والامارات ولبنان وسورية.. فيما يحضر الغناء في الفيلم ولأول مرة وبصوت المطرب العراقي محمود تركي.
ويشارك في بطولة الفيلم نخبة نجوم الكوميديا العرب فمن لبنان داليدا خليل، من مصر طلعت زكريا ومن السعودية عبد الله الجميري وميلا الزهراني ومحمد هاشم. ومن الإمارات منصور الفيلي وبلال عبد الله وعلي تميمي ومن وجيهان أنور ومن سورية بسام علي.
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