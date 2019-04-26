ميدلتون ووليام بضيافة ماركل وهاري في بيتهما الجديد!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في الوقت الذي تغيّبت فيه دوقة ساسكس، ميغان ماركل، عن حضور مراسم عيد الفصح الملكية، إلا أنه لم تفوتها فرصة رؤية جزء من العائلة، حيثُ جاء دوق ودوقة كامبريدج الأمير وليام وكيت ميدلتون لزيارتها والأمير هاري في منزلهما الجديد "فروغمور كوتاج"، وذلك بعد أن انتهوا من مراسم خدمة الكنيسة إلى جانب الملكة.

ووفق مجلة "هلو" البريطانية، أراد الأمير وليام وكيت، الاطمئنان عن وضع ميغان الصحي، خصوصًا أنها اقتربت من ولادة طفلها الأول، ولم يمكنها ذلك من حضور خدمة الكنيسة في كنيسة القديس جورج، كما أنهما أرادا رؤية منزل الأمير هاري وميغان الجديد، والذي انتقل إليه الزوجان مؤخرًا بعد الانتهاء من أعمال التجديد المكثفة، بالإضافة إلى أخذهما لهديةٍ فاخرة تناسب منزل الزوجين الجديد.

واستضافتْ ميغان على مدار الأسبوعين الماضيين، العديد من الزوار، منهم صديقها المقرّب وخبير المكياج دانييل مارتن، وأمها دوريا راغلاند، والتي يُعتقد أنها جاءت من الولايات المتحدة لتجلس إلى جانب ابنتها إلى حين إنجابها طفلها.

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وبينما ينتظر الزوجان الملكيان وصول طفلهما الأول، استمرّ الأمير هاري في تنفيذ سلسلةٍ من النشاطات، مُلمحًا إلى أن الدوقة لم تظهر أي علامات على الولادة بعد، حيثُ سافر الدوق إلى لندن وحضر احتفال يوم عيد الشكر في دير وستمنستر، إلى جانب زوجة شقيقه كيت ميدلتون.