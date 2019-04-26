صابرين بورشيد بأحدث ظهور بعد "الكيماوي".. مُبتسمة تتحدّى المرض!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شاركت الفنانة البحرينية زينب غازي، صورة جديدة لمواطنتها الفنانة صابرين بورشيد، خلال تلقيها العلاج وخضوعها لجلسات الكيماوي جرّاء بعض الأورام التي أصابتها في الرأس، نتج عنها نسيان صابرين لأشياء عديدة ومنها بعض صديقاتها.

وبدت صابرين في الصورة المقطوعة من اتصال فيديو تم بين "غازي" و"بورشيد"، عبر الإنترنت مُبتسمة، وظهرت عليها عزيمة التغلب على المرض، وإرادتها في العودة للعمل، ولتذكر أصدقائها من جديد.

وأرفقت غازي مع الصورة التي نشرتها عبر حسابها في "إنستغرام"، دعاء لصابرين، قائلةً: "اللهم في يوم الجمعة هذا خفف على صابرين كل ألم تشعر به.. اللهم أنت لا تحمل عبدك ما لا طاقة له به فأعنها وأشفها شفاء لا يغادره سقمًا.. اللهم هون عليها جلسات الكيماوي وأرفق بجسدها يا كريم.. اللهم بشرنا بشفائها وفرحنا بلقائها فأنت تقول كن فيكون.. اللهم أشف صابرين بورشيد".

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وكانت التقارير الطبية التي خضعت لها صابرين بورشيد، بيّنت معاناتها من ورم في الغدد اللمفاوية بالمخ، حيث يُعد هذا الورم، السبب في فقدانها لجزء من ذاكرتها، بينما تخضع حاليًا لجلسات من العلاج الكيماوي، حتى يتم تصوير رأسها من بعدها لمعرفة مدى استجابتها للعلاج، في ظل عدم إشارة الأطباء المباشرين لحالتها إلى إصابتها بمرض السرطان.

جديرٌ بالذكر أن والد صابرين بورشيد، كان قد كشف أنّ ابنته مصابة بثلاثة أورام في الرأس، وبحاجة إلى العلاج الفوري، وأنها بقيت نائمة لوقت طويل ولم تتذكر أصدقاءها، وأنها لم تتعرّف سوى إليه وإلى والدتها، وناشد السلطات البحرينية التدخل السريع للمساعدة في علاجها، لأنّ وضعها الصحي خطير ولا يحتمل التأجيل، الأمر الذي استجابت لها سلطات البحرين على الفور.